На Урале маме малыша, найденного возле дороги росгвардейцем, выписали штраф

Мальчик смог открыть дверь и побежал искать маму, пока та забирала пасущихся у берега коз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области маме двухлетнего малыша, найденного росгвардейцем возле дороги без взрослых, выписали штраф за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- После проведенных проверочных мероприятий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОВД Нижних Серег возбудили в отношении матери ребенка административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, сотрудник Росгвардии нашел ребенка, идущего в слезах по тротуару босиком, в памперсе и футболке. Он посадил его машину и попросил проходящих мимо женщин приглядеть за малышом, пока он ищет родителей. В этот момент одна из них узнала в плачущем малыше своего сына.

Оказалось, что мальчик сам вышел из дома, когда проснулся и не нашел маму рядом. Женщина в этот момент пошла со старшей дочерью забирать коз, которые отказались слушаться девочку. На обратном пути мама с дочкой встретили росгвардейца и сбежавшего из дома малыша.