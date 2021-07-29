На Урале росгвардеец нашел у дороги двухлетнего малыша без родителей

Сотрудник Росгвардии посадил малыша в машину, чтобы он согрелся и сообщил о ребенке в полицию Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижних Сергах накануне утром, 28 июля, по пути на работу заместитель командира взвода Нижнесергинского ОВО Игорь Яремчук заметил двухлетнего малыша, который шел вдоль дороги по улице Мира и плакал. Ребенок был без обуви, а из одежды на нем были только футболка и подгузник.

- Старший прапорщик полиции Яремчук остановил машину и подошел к малолетнему, чтобы выяснить, почему он гуляет возле проезжей части без сопровождения взрослых. К тому же погода была прохладной, и малыш мог замерзнуть, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Напуганный малыш не смог сказать, где его родители и продолжал плакать. Тогда Игорь Яремчук посадил мальчика в машину, чтобы он согрелся и сообщил о потерявшемся ребенке дежурному, попросив вызвать на место инспектора по делам несовершеннолетних.

После этого сотрудник Росгвардии собрался идти искать родителей мальчика в ближайших домах, но малыша нельзя было оставлять одного. Тогда он попросил приглядеть за ним двух местных жительниц, идущих мимо машины с козами со стороны реки. В этот момент оказалось, что искать родителей уже не нужно - одна из женщин узнала в потерявшемся малыше своего сынишку.

- В это же время на место происшествия прибыл инспектор по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Когда женщина предъявила правоохранителям документы, подтверждающие, что она является законным представителем малыша и, убедившись, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, росгвардеец убыл для дальнейшего несения службы, - добавили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.