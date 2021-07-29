В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы с голубыми глазами

14-летнюю школьницу вместе с подругой нашли в Челябинске. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Полиция нашла 14-летнюю девушку по имени Анастасия, которая пропала в Екатеринбурге 27 июля.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, Анастасия вместе со своей сверстницей отправилась в Челябинск. Туда школьницы уехали автостопом.

Девочек искали полиция и волонтеры поисковых отрядов. Накануне их удалось найти в столице Южного Урала.

Информацию об этом «КП» подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Данная несовершеннолетняя найдена в Челябинске. Противоправных действий в отношении нее не совершено. Она передана законным представителям, - уточнили в полиции Екатеринбурга.