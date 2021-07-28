В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Девочку разыскивают со вчерашнего дня Фото: ДПСО Прорыв

В Кировском районе Екатеринбурга пропала 14-летняя Анастасия Богомягкина. Школьница ушла из дома накануне, 27 июля и не вернулась. Ее поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- На момент пропажи была одета в толстовку черного цвета, рваные джинсы голубого цвета, кроссовки голубого цвета, - рассказали волонтеры.

Приметы:

Рост: 164 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: голубой.

Цвет волос: черный, корни светлые (каре).

Если вы знаете, где может находиться Анастасия, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону +79000440220 или в отделение полиции - 8(343)356-42-01.