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Происшествия28 июля 2021 15:48

В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело на мужчину, ударившего фельдшера скорой помощи

Инцидент произошел в феврале
Алена ЗАХАРОВА
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Фельдшера скорой помощи избили в феврале

Фельдшера скорой помощи избили в феврале

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следственный комитет передано в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который ударил фельдшера скорой помощи на вызове.

- Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вечером 2 февраля 2021 года обвиняемый находился во дворе дома на улице Дорожная в состоянии сильного алкогольного опьянения. За ним приехала бригада скорой помощи, в составе которой была женщина-фельдшер. По пути в больницу мужчина ударил ее рукой по лицу.

Дело направлено в суд Чкаловского района.