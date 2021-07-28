В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело на мужчину, ударившего фельдшера скорой помощи

Фельдшера скорой помощи избили в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следственный комитет передано в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который ударил фельдшера скорой помощи на вызове.

- Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вечером 2 февраля 2021 года обвиняемый находился во дворе дома на улице Дорожная в состоянии сильного алкогольного опьянения. За ним приехала бригада скорой помощи, в составе которой была женщина-фельдшер. По пути в больницу мужчина ударил ее рукой по лицу.

Дело направлено в суд Чкаловского района.