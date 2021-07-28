В Екатеринбурге на два часа закроют движение по переулку Базовому

На месте перекрытия установят соответствующие знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 30 июля, с 02:00 до 04:00 закроют движение по переулку Базовому в районе развязки на пересечении с улицей Луганской. Об этом водителей предупредили в администрации города.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участок дороги перекроют из-за технических работ. На месте перекрытия будут установлены соответствующие знаки и указатели.

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