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Общество27 июля 2021 11:41

Еще три уральских города могут получить почетное звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Заксобрания обратятся к президенту с соответствующей просьбой
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В городе, который имеет почетное звание, устанавливается стела, а также проводятся праздничные салюты в значимые праздники

В городе, который имеет почетное звание, устанавливается стела, а также проводятся праздничные салюты в значимые праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще три города Свердловской области - Серов, Первоуральск и Ирбит могут получить почетное звание «Город трудовой доблести». С соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину обратятся депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Решение об этом парламентарии приняли сегодня, 27 июля на заседании.

Ранее были получены заключения Уральского отделения Российской академии наук, свидетельствующие, что Серов, Первоуральск и Ирбит имеют основания претендовать на присвоение почетного звания.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» уже имеют Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Почетный статус присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитете, который имеет звание «Города трудовой доблести», устанавливается стела, а также проводятся праздничные салюты в значимые праздники.