В Компрессорном сквер благоустроили, не вырубая деревья

В сквере оборудовали площадки для взрослых и детей Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Компрессорном закончили благоустраивать сквер на улице Латвийской. Как отметили в администрации города, специалисты по озеленению во время реконструкции не вырубили ни одно дерево и сохранили все имеющиеся насаждения, убрав лишь старые ветви и выкорчевав пни. Кроме того, они обновили 3,5 тысячи квадратных метров газона и высадили 250 новых кустарников.

- Благоустроенное пространство стало новым центром притяжения микрорайона Компрессорный: дети и взрослые уже охотно прогуливаются по обновленному скверу, - добавили в пресс-службе мэрии.

Вдоль всего сквера теперь есть дорожки с плиточным покрытием. Также здесь появились спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, на которых можно заниматься воркаутом и удобные скамейки, повторяющие силуэт человека.

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