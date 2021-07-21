В Верх-Исетском районе реконструируют сквер: высадят кусты сирени и барбариса

Сквер решено озеленить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали реконструировать сквер на пересечении улиц Посадской и Белореченской. В парке планируют разместить детскую площадку, на которой будут установлены качели, а также спортивные снаряды. Кроме того, там сделают резиновое покрытие для того, чтобы дети не травмировались.

В сквере также установят арт-объект «Символ семьи». Пешеходные дорожки покроют плиткой, а вдоль них появятся лавочки и урны. Больше будет в парке и зеленых насаждений. По плану здесь должны будут высадить 500 кустарников.

- Деревья и кустарники, которые растут в парке будут не только сохранены, но и приумножены. Специалисты посадят дополнительно 35 кустов сирени и более 150 кустов пузыреплодника калинолистного. А живая изгородь из барбариса Тунберга будет состоять из более чем 300 кустов, - сообщили в администрации Верх-Исетского района.

Окончание реконструкции запланировано на осень.

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