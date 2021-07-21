В Верх-Исетском районе реконструируют сквер: высадят кусты сирени и барбариса

Сквер решено озеленить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начали реконструировать сквер на пересечении улиц Посадской и Белореченской. В парке планируют разместить детскую площадку, на которой будут установлены качели, а также спортивные снаряды. Кроме того, там сделают резиновое покрытие для того, чтобы дети не травмировались.
В сквере также установят арт-объект «Символ семьи». Пешеходные дорожки покроют плиткой, а вдоль них появятся лавочки и урны. Больше будет в парке и зеленых насаждений. По плану здесь должны будут высадить 500 кустарников.
- Деревья и кустарники, которые растут в парке будут не только сохранены, но и приумножены. Специалисты посадят дополнительно 35 кустов сирени и более 150 кустов пузыреплодника калинолистного. А живая изгородь из барбариса Тунберга будет состоять из более чем 300 кустов, - сообщили в администрации Верх-Исетского района.
Окончание реконструкции запланировано на осень.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка