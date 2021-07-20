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Происшествия20 июля 2021 16:48

После смерти замглавы ФССП оперштаб сделал заявление: в Свердловской области от прививки никто не умирал

В оперативном штабе отметили, что в России не зарегистрировано смертельных случаев, связанных с вакцинацией
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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По данным источника «КП» Евгений Швейковский скончался после того как сделал прививку от коронавируса

По данным источника «КП» Евгений Швейковский скончался после того как сделал прививку от коронавируса

Фото: Павел ФИЛИППОВ

После смерти заместителя главы службы судебных приставов Свердловской области Евгения Швейковского, региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сделал заявление.

- Ни Минздравом региона, ни управлением Роспотребнадзора по Свердловской области не фиксировались случаи летальности, связанные с вакцинацией, - уточнили в оперативном штабе.

Там добавили, что такие данные отсутствуют и по стране в целом, а все применяемые в России вакцины прошли всесторонние исследования, в том числе на безопасность.

- Оперативный штаб призывает представителей СМИ не транслировать непроверенные данные и версии, - заявили в оперштабе.

Напомним, по данным источника «КП» Евгений Швейковский скончался после того как сделал прививку коронавируса «Спутник V». Смерть силовика, по словам собеседника, наступила в результате проблем с сердцем.