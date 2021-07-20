В Екатеринбурге скончался замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский

Евгений Швейковский поступил на службу в УФССП России по Свердловской области в 2006 году Фото: Павел ФИЛИППОВ

В Екатеринбурге на 41 году жизни скончался замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский. Информация об этом опубликована на сайте УФССП по Свердловской области. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, смерть замглавы службы судебных приставов наступила после того как он поставил себе первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V».

- У него были проблемы с сердцем. По предварительным данным, смерть наступила из-за них, - уточнил наш собеседник.

Евгений Швейковский поступил на службу в УФССП России по Свердловской области в 2006 году на должность начальника отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности. В 2014 году был назначен на должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области - заместителя главного судебного пристава региона. Евгений имел несколько медалей ФССП России, а также грамоты и награды иных ведомств.

- За время службы он зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и высоким морально-этическим принципам пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением, - рассказали коллеги Евгения. - Он останется в памяти как добрый и отзывчивый, корректный и сдержанный коллега, надежный товарищ, энергичный и жизнерадостный человек.