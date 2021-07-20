В больницу №40 Екатеринбурга закупят оборудование для ИВЛ почти на 20 миллионов рублей

Аппараты ИВЛ нужны для проведения качественной вентиляции легких и контроля всех жизненно важных показателей пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГКБ №40 Екатеринбурга закупят шесть аппаратов ИВЛ. Новое оборудование обойдется медучреждению в 19,5 миллионов рублей. Аукцион на поставку оборудования объявили на сайте госзакупок. Поставщика, согласно документам, должны выбрать до 6 августа.

Аппараты ИВЛ нужны для проведения качественной вентиляции легких и контроля всех жизненно важных показателей пациента. Ранее ГКБ № 40 получила партию из шести аппаратов искусственной вентиляции легких общей стоимостью 18 миллионов рублей. Оборудование в медучреждение закупил«Фонд святой Екатерины».