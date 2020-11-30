Городская больница Екатеринбурга получила аппараты ИВЛ на 18 миллионов рублей

Пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

Городская больница № 40 Екатеринбурга получила партию из шести аппаратов искусственной вентиляции легких, их стоимость оценили в 18 миллионов рублей. Финансирование обеспечил «Фонд святой Екатерины». Поставка аппаратов ИВЛ – это часть большого проекта помощи уральским медикам в условиях борьбы с коронавирусом.

- Раньше сложно было даже мечтать работать на такой аппаратуре. Она дает возможность проводить качественную вентиляцию легких и контролирует все жизненно важные показатели пациента. Думаю, эти аппараты спасут немало жизней, - сообщил заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин.

Сейчас в Горбольнице № 40 развернуто больше тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Четыре реанимационных отделения спасают жизни самых тяжелых пациентов города и Свердловской области. А новые аппараты ИВЛ помогут оказывать самую эффективную медицинскую помощь.