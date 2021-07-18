На Урале рецидивист пытался угнать две отечественные легковушки

Фото: ГУ МВД России Свердловской области

Артемовские полицейские задержали молодого человека, который угнал две отечественные легковушки. В дежурную часть обратились местные жители и рассказали, что заметили ВАЗ-2106, который врезался в опору ЛЭП, и ВАЗ-21-5 с разбитыми стеклами. Оказалось, что «пятерку» пытались украсть, а настоящий владелец «шестерки» до последнего думал, что его машина на месте.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: 27-летнего местного жителя, неоднократно судимого за хищения чужого имущества, которого задержали, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ведется расследование.