В Нижней Салде после вмешательства прокуратуры в местной школе открыли десятый класс

Планировалось, что в образовательном учреждении примут 50 учащихся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижней Салде после вмешательства прокуратуры в местной школе № 5 открылся 10 класс. Планировалось, что в образовательном учреждении примут 50 учащихся, однако по факту заявлений оказалось в четыре раза меньше: всего 13 человек. Из-за чего встал вопрос о необходимости открытия такого класса. Был предложен вариант с переводом детей в «Центр образования № 7», однако родители оказались резко против подобной инициативы.

- Расстояние между территориями образовательных организаций МБОУ «СОШ № 5» и МАОУ «Центр образования № 7» составляет более трех километров. Перевозка обучающихся школьными автобусами на территории городского округа Нижняя Салда не предусмотрена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Позже выяснилось, что интервал движения между рейсами общественного транспорта составляет от 40 минут до двух часов. В ведомстве подали протест, после которого было принято окончательное решение: десятый класс МБОУ «СОШ № 5» будет открыт.