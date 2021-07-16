На Урале разыскивают бабушку, пропавшую три дня назад

Последний раз пенсионерку видели в магазине Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В поселке Калиново городского округа полицейские и волонтеры третий день разыскивают 69-летнюю Миниахметову Лидию Александровну. Женщина ушла из дома еще 13 июля. Известно, что она взяла с собой из дома ведро и собиралась пойти в лес.

- В полицию заявление есть, но, похоже про пропажу не сразу узнали, так как бабушка живёт одна. Разыскивает сын, очень переживает, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Последний раз бабушку видели в местном магазине. У женщины могут быть проблемы с памятью, поэтому не известно куда точно она направилась. Это усложняет поиски.

Если вы знаете, где может находиться Лидия Александровна, сообщите инфоргам поиска Анастасии 89506396666 или Наталье 89043831748. Также информацию о местонахождении женщины можно сообщить в полицию.