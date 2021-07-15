В Нижнем Тагиле часть Ленинградского проспекта перекроют на три дня

Ограничения коснутся участка от начала улицы Юности до дома № 14 по этой же улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на три дня перекроют движение транспорта на Ленинградском проспекте. Известно, что с 16 по 19 июля здесь будет проходить аварийный ремонт теплотрассы. Ограничения коснутся участка от начала улицы Юности до дома № 14 по этой же улице. Об этом сообщает местное издание ТагилСити.

- Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго-НТ» до 16 июля 2021 будут установлены дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Июльскую. Здесь с 5 августа по 15 сентября будут модернизировать тепловые сети. По улицам Уральской, Учителей и Блюхера организуют объезд.