В Екатеринбурге улицу Июльскую на месяц закроют на ремонт

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники теплосетевой компании на месяц перекроют движение транспорта по улице Июльской. Планируется, что с 5 августа по 15 сентября здесь будут проводиться работы по модернизации. По улицам Уральской, Учителей и Блюхера организуют объезд.

- На закрытом участке специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Зона проведения работ будет огорожена, а в ночное время дополнительно освещена красными сигнальными фонарями, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Также чиновники напоминают, что на официальном портале уральской столицы опубликована карта дорожных перекрытий.