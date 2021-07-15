В Нижнем Тагиле из-за пандемии отменили день металлурга

Все праздничные мероприятия, в том числе и салют не состоятся из-за сложной эпидемиологической обстановки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле из-за пандемии отменили традиционный день металлурга. Планировалось, что торжественное мероприятие должно было пройти 18 июля 2021 года. Все праздничные мероприятия, в том числе и салют не состоятся из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе и в связи с указом губернатора об отмене массовых мероприятий. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Также недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле отменят и День города. 15 июля 2021 года мэр Владислав Пинаев во время очередного собрания заявил, что решение об отмене Дня города примут в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в Каменске-Уральском из-за пандемии коронавируса изменился формат празднования дня города, который планируют провести 17 июля. Так, организаторы решили отказаться от уже традиционного фестиваля «Окрошка Fest», который проводится с 2016 года.