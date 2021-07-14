В Каменске-Уральском из-за пандемии отменили традиционное мероприятие «Окрошка Fest»

В Каменске-Уральском из-за пандемии коронавируса изменился формат празднования дня города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском из-за пандемии коронавируса изменился формат празднования дня города, который планируют провести 17 июля. Так, организаторы решили отказаться от уже традиционного фестиваля «Окрошка Fest», который проводится с 2016 года. Планировалась, что «вкусное мероприятие» посетит порядка шести тысяч человек.

- Однозначно будет карнавальный пробег. 19 автомобилей, облаченных в космическое обмундирование, проедут по центральным улицам города. Шествие на колесах начнется 17 июля в 18.00 от санатория "Чистый ключ" и пройдет до фонтана на площади Горького, - сообщили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Вечером 17 июля из двух точек города запустят салют, это произойдет в центре, у мототрассы «Юность», и в жилом районе Южный. Напомним, сейчас в Каменске-Уральском в госпитале для заболевших коронавирусом лечение проходит 71 человек. В планах властей входит расширение инфекционного корпуса до 300 коек.