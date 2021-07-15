В Екатеринбурге протянут трамвайную ветку от Академического до Широкой речки

Трамвайная ветка свяжет два микрорайона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подобрать земельные участки, которые будут предназначены для реализации второго и третьего этапов строительства трамвайной линии в Академический район.

В проекте трамвайную ветку предложено проложить по улице де Геннина до проспекта Академика Сахарова, протянув до Хрустальногорской и Евгения Савкова, где также будет построено трамвайное депо.

В планах продлить трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова до Амундсена. Подготовят проекты планировки и межевания территории для продления трамвайной линии специалисты МБУ «Мастерская генерального плана». Ранее в Академическом состоялась тожественная церемония закладки трамвайных рельс.

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