В Екатеринбурге протянут трамвайную ветку от Академического до Широкой речки

Трамвайная ветка свяжет два микрорайона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подобрать земельные участки, которые будут предназначены для реализации второго и третьего этапов строительства трамвайной линии в Академический район.
В проекте трамвайную ветку предложено проложить по улице де Геннина до проспекта Академика Сахарова, протянув до Хрустальногорской и Евгения Савкова, где также будет построено трамвайное депо.
В планах продлить трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова до Амундсена. Подготовят проекты планировки и межевания территории для продления трамвайной линии специалисты МБУ «Мастерская генерального плана». Ранее в Академическом состоялась тожественная церемония закладки трамвайных рельс.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка