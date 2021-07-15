В две больницы Свердловской области закупили три новых автомобиля

Машины передали для работы выездных бригад Режевского и Ивдельского района и оперативной транспортировки больных Фото: Фонд святой Екатерины

Из-за пандемии коронавируса в больницах Свердловской области серьезно выросла нагрузка на врачей. По словам главного врача Режевской ЦРБ Александра Язвенко, если раньше в день в медучреждение поступало около 15 вызовов, то сейчас эта цифра доходит до 150.

- Конечно, эта нагрузка легла на автопарк больницы, который не молод. Мы обратились с просьбой о поддержке к Фонду святой Екатерины, - отмечает главврач.

Сегодня учредители Фонда святой Екатерины передали три новых автомобиля в две больницы Свердловской области для работы выездных бригад Режевского и Ивдельского района и оперативной транспортировки больных.

Фото: Фонд святой Екатерины

В Ивдель была передана машина скорой медицинской помощи класса В, которая обладает повышенной проходимостью. Комплектация автомобиля дооснащена токсикологическим набором и лестничными шинами для фиксации различных частей тела при переломах. Автомобиль в ближайшее время выйдет на линию.

Режевская районная больница получила два «Ларгуса» для выезда врачебных бригад и доставки лекарств. Они заменят устаревшие автомобили, каждый из которых за 13 лет прошел более 400 тысяч километров.

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