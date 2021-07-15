В Свердловском онкодиспансере из-за пациента с коронавирусом ограничили госпитализацию

Остальные отделения Свердловского онкодиспансера и поликлиника работают в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском онкодиспансере у одного из пациентов подтвердился коронавирус. Из-за этого на карантин закрыли четвертое гинекологическое отделение и частично во второе радиологическое отделение. В них пока не принимают новых пациентов. Информацию об этом подтвердил оперштаб.

- В связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у пациента, была временно приостановлена госпитализация, - рассказали в оперштабе. - Отметим, что перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медучреждении. На момент госпитализации тест у пациента был отрицательный, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере (в процессе инкубационного периода).

Пациенты, контактирующие с заболевшим, сейчас соблюдают четырнадцатидневный карантин на дому.Также в оперштабе отметили, что все остальные отделения Свердловского онкодиспансера и поликлиника работают в штатном режиме. Радиологическое отделение начнет работу сегодняшнего дня, гинекологическое отделение - с понедельника.

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