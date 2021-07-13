Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге скончалась жена бывшего декана журфака УрФУ Елена Лозовская. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе университета.

- Университет с прискорбием сообщает о кончине старшего преподавателя факультета журналистики Елены Лозовской. Выражаем соболезнования супругу Борису Николаевичу, дочери Ксении, родным, близким, ученикам и коллегам Елены Васильевны, - написали в Telegram- канале ВУЗа.

Елене Лозовской было 68 лет. Факультету журналистики она посвятила больше 40 лет своей жизни. С начала 1980 годов преподавала дисциплины о телевидении и выпустила несколько сотен выдающихся журналистов.

Напомним, в конце июня стало известно, что Елену Лозовскую вместе с мужем с коронавирусом госпитализировали в 14 больницу.