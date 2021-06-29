Бывшего декана журфака УрФУ госпитализировали в больницу

Бывший декан факультета журналистики УрФУ заболел коронавирусом неделю назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего декана журфака УрФУ Бориса Лозовского с коронавирусом госпитализировали в больницу. Об этом рассказала на своей странице в Facebook доцент вуза Любовь Третьякова.

- Журфак, наш декан самый лучший заболел. Ковид, конечно. Госпитализирован в 14 больницу. Держится молодцом. Вы ж его знаете. Но, думаю, наша поддержка ему не повредит. Давайте пожелаем ему скорее выздороветь и его жене Елене Васильевне тоже, - написала Любовь Третьякова.

Напомним, о том, что бывший декан факультета журналистики УрФУ заболел коронавирусом стало известно неделю назад. В пресс-службе вуза тогда сообщили, что Борис Лозовский переносит заболевание в легкой форме.