В ГКБ № 40 Екатеринбурга начали ставить прививки от коронавируса без записи

Без записи принимать свердловчан в прививочном кабинете будут в течение часа Фото: Алина СУРИНА

В ГКБ № 40 Екатеринбурга на Волгоградской, 189 начали ставить прививки от коронавируса без записи. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

- При наличии вакцины поставить прививку можно в течение одного часа: с 8 до 9 утра в рабочие дни, - рассказали в ГКБ №40.

О наличии вакцины на следующий день можно узнать по телефону +7(343)269-93-30. Прийти в больницу на вакцинацию могут все желающие старше 18 лет, независимо от района проживания. На прививку с собой нужно принести полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Ранее мы публиковали список мобильных пунктов, где также можно поставить прививку от коронавируса без записи с 11 по 16 июля.