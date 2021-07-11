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Здоровье11 июля 2021 10:20

Оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области

Рассказываем, где можно поставить прививку от коронавируса с 11 по 16 июля
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Екатеринбурге мобильные пункты работают в семи торговых центрах

В Екатеринбурге мобильные пункты работают в семи торговых центрах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге, Нижним Тагиле и Сысерти. Публикуем список мест, где можно поставить прививку с 11 по 19 июля.

- Сейчас выездные пункты предлагают уральцам первый компонент вакцины, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, что для того, чтобы поставить прививку в мобильном пункте, запись не нужно. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис.