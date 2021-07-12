В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый МФЦ

Новый центр будет работать на 15 окон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Академическом районе Екатеринбурга открыли новый многофункциональный центр «Мои документы». Он расположился по адресу Академика Сахарова, 45.

Прежний МФЦ в Академическом районе находился на улице Краснолесья, в нем было восемь работающих окон. Сейчас число работающих окон возросло до 15.

Новый офис оборудован системой электронной очереди, криптокабиной для получения заграничных паспортов, терминалом для оплаты госпошлин.

В церемонии открытия нового МФЦ приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует 11 офисов «Мои документы».