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Общество12 июля 2021 18:05

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый МФЦ

Планируется, что одновременно будут работать 15 окон обслуживания
Алена ЗАХАРОВА
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Новый центр будет работать на 15 окон

Новый центр будет работать на 15 окон

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Академическом районе Екатеринбурга открыли новый многофункциональный центр «Мои документы». Он расположился по адресу Академика Сахарова, 45.

Прежний МФЦ в Академическом районе находился на улице Краснолесья, в нем было восемь работающих окон. Сейчас число работающих окон возросло до 15.

Новый офис оборудован системой электронной очереди, криптокабиной для получения заграничных паспортов, терминалом для оплаты госпошлин.

В церемонии открытия нового МФЦ приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует 11 офисов «Мои документы».