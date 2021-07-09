Партию средств индивидуальной защиты на пять миллионов закупили для скорой Екатеринбурга

Фото: Фонд святой Екатерины

Партию средств индивидуальной защиты на пять миллионов рублей закупили для городской Станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. СИЗы оплатил Фонд святой Екатерины.

- Партия рассчитана на месяц в условиях повышенного количества вызовов, связанных с третьей волной новой коронавирусной инфекции, - рассказали в Фонде святой Екатерины.

Всего на станцию скорой привезли 30 тысяч пар перчаток, 20 тысяч масок и более 18 тысяч защитных комбинезонов. Они уже переданы сотрудникам подстанций.

Напомним, что недавно Фонд святой Екатерины закупил новое оборудование в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) и Центральную городскую больницу №23 на пять миллионов рублей.