Фонд святой Екатерины закупил новое оборудование на пять миллионов для двух городских больниц

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) и Центральную городскую больницу №23 закупили новое оборудование на пять миллионов рублей. Новые аппараты будут использовать для мониторинга и контроля экстренных пациентов с проблемами внутричерепного давления. Деньги на оборудование выделил Фонд святой Екатерины.

В ОДКБ передали ICP-монитор немецкой фирмы Spiegelberg - узконаправленное оборудование облегчит работу нейрохирургов в постановке диагноза у маленьких пациентов в экстренных ситуациях. Аппарат позволяет измерять внутричерепное давление при внутримозговом кровоизлиянии, отеках головного мозга, черепно-мозговых травмах.

- Мы очень давно ждали этот аппарат. Он позволяет измерить текущее состояние маленького пациента и принять решение о необходимости хирургического вмешательства, например для снижения внутричерепного давления. Это поможет спасти жизнь ребенка. А после операции при помощи прибора мы в состоянии контролировать это давление, - рассказал нейрохирург третьего хирургического отделения ГАУ СО ОДКБ Всеволод Репин.

ЦГБ №23 получила партию датчиков, которые подключаются к аналогичному монитору для измерения внутричерепного давления. Они позволяют оценить состояние пациента в экстренной ситуации, например при инсульте, в коме, с нарушением сознания, с черепно-мозговой травмой, нарушениями и заболеваниями головного мозга.