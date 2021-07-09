«Коляда-театр» переехал в новое помещение на Ленина в 2014 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Коляда-театру» продлят безвозмездную аренду еще на пять лет – до 2026 года. Соответствующее заявление поступило от администрации города Екатеринбурга в антимонопольную службу. Как сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС изданию ИА «Уральский меридиан», преференция предоставлена с целью развитие культуры, искусства и сохранение культурных ценностей.

Напомним, что администрация передала театру в распоряжение помещение по проспекту Ленина,97 в бывшем здании кинотеатра «Искра» в 2011 году. Театр переехал туда через три года, когда в нем сделали ремонт. Николай Коляда рассказывал «КП-Екатеринбург», что правительство Свердловской области выделило на реконструкцию здания 71 миллион рублей.

Отметим, что здание на Ленина,97 является объектом культурного наследия областного значения и находится под государственной охраной.