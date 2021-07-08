Уральского депутата, подозреваемого в убийстве 18-летней давности, отправили под домашний арест

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Депутата «Единой России» Геннадия Виноградова, которого вместе с взрослым сыном подозревают в убийстве 18-летней давности, отправили под домашний арест.

- Геннадию Виноградову избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест, - коротко прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.

По информации в следствии родственники убили человека в 2003 году. Все эти годы продолжалось расследование дела. В мае родственники арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

В партии «Единая Россия» по Свердловской области подтвердили факт ареста Геннадия Виноградова и заявили, что в этом случае их позиция будет принципиальной. Известно, что Геннадию Виноградову 62 года. Он работал в Думе Артемовского городского округа.