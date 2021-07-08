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Общество8 июля 2021 15:46

В Ирбите аптеку оштрафовали за отсутствие минимума лекарств

Ее представители должны заплатить 50 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сигнал поступил от местных жителей, после чего прокуратура начала проверку

Сигнал поступил от местных жителей, после чего прокуратура начала проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите аптеку № 59 оштрафовали за отсутствие необходимого минимума лекарств на прилавках. Сигнал поступил от местных жителей, после чего прокуратура начала проверку, в результате которой была выявлена масса нарушений. В частности, выяснилось, что в аптеке не могут продать лекарства по рецепту, а это является нарушением лицензионных требований.

- В аптечной организации отсутствуют какие-либо запросы, письма, коммерческие предложения, адресованные поставщикам, свидетельствующие о принятии мер по поиску контрагентов, способных осуществить поставку недостающих препаратов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Представителей аптеки привлекли к административной ответственности. По решению арбитражного суда Свердловской области МУП «Аптека № 59» оштрафована на 50 тысяч рублей.