В Ирбите аптеку оштрафовали за отсутствие минимума лекарств

Сигнал поступил от местных жителей, после чего прокуратура начала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите аптеку № 59 оштрафовали за отсутствие необходимого минимума лекарств на прилавках. Сигнал поступил от местных жителей, после чего прокуратура начала проверку, в результате которой была выявлена масса нарушений. В частности, выяснилось, что в аптеке не могут продать лекарства по рецепту, а это является нарушением лицензионных требований.

- В аптечной организации отсутствуют какие-либо запросы, письма, коммерческие предложения, адресованные поставщикам, свидетельствующие о принятии мер по поиску контрагентов, способных осуществить поставку недостающих препаратов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Представителей аптеки привлекли к административной ответственности. По решению арбитражного суда Свердловской области МУП «Аптека № 59» оштрафована на 50 тысяч рублей.