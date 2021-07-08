В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие перекрестка Посадской и Белореченской

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Жителей Екатеринбурга предупредили о продлении перекрытия для проезда перекрестка Посадской и Белореченской. На участке дороги строят тепломагистраль.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Ранее планировалось, что строительство закончат к 18 июля. Однако сейчас срок окончания работ сдвинули на 22 августа.