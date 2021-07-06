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Общество6 июля 2021 20:02

Жительница Артемовского стала участницей кулинарного шоу на федеральном канале

35-летняя Евгения Банникова борется за звание лучшего кондитера страны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Жительница Артемовского Свердловской области стала участницей реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Профессиональные пекари и кулинары-любители борются за звание лучшего, а также за крупный денежный приз в размере одного миллиона рублей. Оценивать десерты будет звездный кондитер Ренат Агзамов.

- Среди претендентов на победу оказалась 35-летняя Евгения Банникова. Она прошла масштабный кастинг, чтобы представить на суд Агзамова свой десерт и попробовать доказать, что достойна выиграть, - сообщают в пресс-службе телеканала «Пятница».

На суд жюри женщина привезла торт в форме фотоаппарата. Финал телешоу пройдет 6 июля.