Полиция нашла в почтовой посылке екатеринбуржца наркотики

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Уральца задержали при получении посылки, в которой находились аудиоколонки. Примечательно, что уралец оказал сопротивление полицейским.

- При осмотре внутри одной из колонок полицейские обнаружили пакет с подозрительным кристаллическим веществом. Последующее исследование показало, что изъятое является метадоном массой 49,27 граммов, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.