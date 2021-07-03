Житель Екатеринбурга изрезал ножом собственную собаку

Фото: пресс-служба фонда "Зоозащита"

Житель Екатеринбурга ножом изрезал собственную собаку. Животное по кличке Бадди поступило в ветеринарную клинику 30 июня с тяжелыми колотыми, резанами ранами. Врачи срочно провели операцию, но хозяин пса не стал ждать прохождения лечения и реабилитации, он забрал его и увез к родственникам в деревню. Волонтерам удалось узнать адрес и забрать собаку.

- В деревенских условиях выходить тяжелую собаку почти невозможно. Срочно везем в клинику. Бадди очень тяжелый, упущено время для стабилизации состояния, - сообщают волонтеры фонда «Зоозащита».

Животное поместили на лечение в стационар. Сейчас идет сбор средств на оплату лечения собаки.