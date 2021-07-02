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Происшествия2 июля 2021 15:49

Заместителю министра МУГИСО Елене Николаевой, обвиняемой в растрате, разрешили ходить на работу

Такое решение принял областной суд
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Теперь чиновница может ходить на рабоут. Фото: страница в Facebook

Теперь чиновница может ходить на рабоут. Фото: страница в Facebook

В Екатеринбурге областной суд разрешил первому замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой ходить на работу.

Напомним, ее обвиняют в том, что она была в составе организованной группы, которая нанесла государству ущерба на полмиллиарда. Лидером этой группы силовики считают бывшего министра МУГИСО Алексея Пьянкова.

До этого Кировский районный суд избрал для Елены Николаевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как пишет Znak.com со ссылкой на адвоката обвиняемой, ей было запрещено ходить на работу. Но Свердловский облсуд снял это ограничение.

- Меру пресечения оставили прежней. Но ряд ограничений, составленных судом первой инстанции были убраны, - рассказали «КП-Екатеринбург» в облсуде.