В Екатеринбурге по «делу МУГИСО» задержали заместителя министра управления госимуществом

Пока процессуальный статус Елены Николаевой неизвестен. Фото: страница в Facebook

В Екатеринбурге задержали первого замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елену Николаеву. Ночью силовики провели масштабные следственные действия. В ходе них обыски прошли по 11 адресам. А всего было задержано 10 человек.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, Елену Николаеву и ряд других чиновников задержали в рамках уголовного дела бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Напомним, дело на экс-чиновника завели еще в 2016-м году. Тогда следствие предполагало, что руководство ведомства получило более 30 миллионов рублей в качестве взяток. Деньги, по версии силовиков, были получены чиновниками во время подготовки объектов к ЧМ по футболу.

Первоначально Алексей Пьянков находился в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, а затем суд поменял экс-чиновнику меру пресечения на денежный залог.

- Ночью в рамках уголовного дела были задержаны 10 человек. В ближайшее время им выберут меру пресечения, - рассказал осведомленный источник.

По словам нашего собеседника, обыски у задержанных проводили следователи четвертого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге, а оперативную поддержку осуществляли сотрудники ФСБ.

Стоит заметить, что самого Алексея Пьянкова по месту его жительства силовикам застать не удалось. Возможно, он попытается скрыться.

В пресс-службах региональных СК и ФСБ информацию о задержании Елены Николаевой и обысках у сотрудников МУГИСО не комментируют.

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