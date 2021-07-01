Суд отказался арестовывать бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Экс-чиновник уже отбывает 18-летний срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд не стал менять решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который несколько дней назад отказался арестовывать бывшего вице-мэра уральской столицы Виктора Контеева.

- Заслушав представителей прокуратуры, следствия, самого обвиняемого и его адвоката, а также представителя потерпевшей стороны Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, - информирует пресс-служба Свердловского областного суда.

Чиновник в 2014 года был приговорен к 18-летнему сроку, который он отбывает в колонии строгого режима в Кировской области. Его осудили за взятку, вымогательство, а также в подстрекательстве к убийству.

Весной этого года Виктора Контеева этапировали в Екатеринбург для предъявления обвинения в подготовке покушения на убийство, мошенничестве, легализации имущества, а также в вымогательстве. Эти эпизоды связаны с покушением на убийство Максима Краснова в 2009 года.

Сам предприниматель ранее заявлял, что Контеев не причастен к преступлениям, совершенных в отношении него.

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