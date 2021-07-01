После схода с рельсов трех цистерн на Сортировке возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ на транспорте СКР

После схода с рельсов трех цистерн с дизельным топливом на Сортировке в конце мая следователи возбудили уголовное дело. Специалисты у становили, что ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму больше 1 миллиона рублей

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба), - рассказали в УрСУТ СК России по Свердловской области.

По версии следствия, 29 мая 2021 года года около 14 часов 27 минут местного времени, на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги сход с рельс трех вагонов. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Специалисты изучают документацию и допрашивают членов локомотивной бригады и других работников железной дороги. В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу.