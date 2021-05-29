В Екатеринбурге на Сортировке сошли с рельсов три цистерны с топливом

Дизельное топливо вылилось на железнодорожные пути. Фото: пресс-служба СУ на транспорте СКР

В субботу, 29 мая, в 14 часов 20 минут на станции Екатеринбург-Сортировочный перевернулись три железнодорожные цистерны с дизельным топливом. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на четной сортировочной горке во время роспуска состава. После схода трех цистерн из них начало выливаться топливо.

- На месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас. С целью координации работы правоохранительных органов на место выехал транспортный прокурор, - рассказывают в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: пресс-служба СУ на транспорте СКР

Инцидент никак не повлиял на движение железнодорожного транспорта. Сейчас сотрудники надзорного транспортного ведомства проверяют соблюдение экологического законодательства, а также соблюдение мер безопасности при движение транспорта на железной дороге.

Никто из людей не пострадал.

- Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются члены локомотивной бригады и другие работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказывают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 лет взрыву на Сортировке: за смерть кормильца семье выдавали трехкомнатную квартиру. Рассказываем о трагедии, которая произошла 4 октября 1988 года. Тогда на крупнейшей в Европе сортировочной железнодорожной станции взорвались вагоны с тротилом и гексогеном (подробности)