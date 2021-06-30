100 метров полотна повреждены: подробности схода с рельсов грузового поезда на Урале

Фото: Уральское следственное управление на транспорте

Уральское следственное управление на транспорте раскрыло подробности схода вагонов на перегоне Ревда-Ильмовка в Свердловской области. По предварительным данным, днем 30 июня с рельсов сошли восемь тележек, груженных контейнерами, одна из которых опрокинулась. Повреждено более 100 метров железнодорожного полотна. Пострадавших в результате происшествия нет.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Свердловского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, - сообщают в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.

Следователи опрашивают сотрудников локомотивной бригады. Сумма причиненного ущерба уточняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.