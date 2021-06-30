На Урале женщина через суд отстояла забор и детскую площадку на своем участке

Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и женщине не пришлось разрушать забор и детскую площадку возле своего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Красноуфимска Наталья В. отстояла в суде забор и детскую площадку на своем участке. Освободить территорию потребовали энергетики АО «Облкоммунэнерго» из-за того, что качели песочница и забор были расположены в якобы охранной зоне. Компания обратилась в Красноуфимский районный суд.

- Аргументировали свое требование энергетики тем, что при аварийной ситуации, например - падении провода, зона растекания поражения увеличится на расстояние длины забора. Так же истец утверждал, что ответчик не согласовал размещение сооружений в пределах охранной зоны, - расксазали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Красноуфимский районный суд пошел навстречу энергетикам и потребовал, чтобы женщина освободила территорию. Наталья же не согласилась с таким решением и принесла на него жалобу в Свердловский областной суд, утверждая, что размещение забора на участке было согласовано с сетевой организацией в 2003 году прежними собственниками. В суде эта информация подтвердилась.

Также судебная коллегия обратила внимание на то, что правилами охраны электрических сетей не предусмотрен запрет на строительство в пределах охранных зон, предназначенных для объектов электросетевого хозяйства.

- В данной ситуации истцу было необходимо представить доказательства, что расположение спорных объектов повлечет нарушение функционирования объектов электросетевого хозяйства, а также может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Однако в конкретной ситуации требование истца основано только на отсутствии письменного согласия с его стороны на строительство забора, что само по себе является формальным основанием, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение Красноуфимского районного суда и женщине не пришлось разрушать забор и детскую площадку возле своего дома.