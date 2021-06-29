На Урале на горно-обогатительном предприятии рабочему размозжило голову вагоном

ЧП случилось 26 июня на шахте "Южная"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кушве на шахте «Южная», которую разрабатывает ОАО «Высокогорский ГОК» произошла трагедия. Во время смены погиб 42-летний составитель вагонов.
ЧП случилось 26 июня.
- Мужчина выполнял работу по формированию железнодорожных составов на подъездных путях станции. Предположительно в результате нарушения правил безопасности мужчина получил удар вагоном, который толкал электровоз. От удара рабочему размозжило голову, - рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник.
По факту произошедшего следственный отдел СК города Кушвы завел уголовное дело по второй части статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Напомним, в ноябре прошлого года на этой же станции другой рабочий попал под электропоезд. Мужчина также скончался от травм несовместимых с жизнью.