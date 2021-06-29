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Происшествия29 июня 2021 10:12

На Урале на горно-обогатительном предприятии рабочему размозжило голову вагоном

После смерти составителя вагонов Следственный комитет завел уголовное дело
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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ЧП случилось 26 июня на шахте "Южная"

ЧП случилось 26 июня на шахте "Южная"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве на шахте «Южная», которую разрабатывает ОАО «Высокогорский ГОК» произошла трагедия. Во время смены погиб 42-летний составитель вагонов.

ЧП случилось 26 июня.

- Мужчина выполнял работу по формированию железнодорожных составов на подъездных путях станции. Предположительно в результате нарушения правил безопасности мужчина получил удар вагоном, который толкал электровоз. От удара рабочему размозжило голову, - рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник.

По факту произошедшего следственный отдел СК города Кушвы завел уголовное дело по второй части статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Напомним, в ноябре прошлого года на этой же станции другой рабочий попал под электропоезд. Мужчина также скончался от травм несовместимых с жизнью.