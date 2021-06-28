В свердловском Минздраве прокомментировали гибель 4-летней девочки, которая утонула в чане с игрушками

К моменту приезда скорой малышка уже была мертва. Фото: специализированный дом ребенка №5

В Министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали гибель 4-летней малышки, которая утонула в чане с игрушками.

Напомним, ЧП произошло в специализированном доме ребенка №5 на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. Слепая девочка подошла к емкости, в которой мыли игрушки, и перевернувшись упала в чан с водой. Выбраться оттуда ребенок уже не смог. К моменту приезда скорой малышка уже была мертва.

После трагического случая СК завел уголовное дело, а прокуратура начала массовые проверки детских учреждений по всей Свердловской области.

- Была проведена внутренняя проверка. По данному случаю были выявлены нарушения. В связи с этим были приняты управленческие решения, - рассказал «КП» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Также он подтвердил информацию о том, что прокуратура вносила представление в адрес областного Министерства здравоохранения.