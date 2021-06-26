Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Электричество в центре Екатеринбурга отключалось из-за повреждения высоковольтного кабеля рабочими. Они проводили работы в охранной зоне линии на улице Челюскинцев, 10, возле автоцентра «Штерн», который, по предварительной информации, являлся заказчиком работ. Энергетики оценили ущерб в 50 миллионов рублей.

- Это предварительная оценка ущерба и стоимости производства аварийно-восстановительных работ поврежденного дорогостоящего оборудования, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал» - «Екатеринбург». - Сотрудниками компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» составлены все необходимые документы, которые зафиксировали факт повреждения.

Напомним, электричество в квадрате улиц Челюскинцев - Малышева - Карла Либкнехта - Репина пропадало накануне вечером, 25 июня.Свет отключился, в том числе, в торговых центрах и административных зданиях. В частности горожане рассказали, что электричества нет в здании правительства Свердловской области, Ельцин Центре и «Гринвиче».