В центре Екатеринбурга пропало электричество

Энергетики выясняют точные причины инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Челюскинцев-Малышева-Карла Либкнехта- Репина пропало электричество. Свет отключился, в том числе, в торговых центрах и административных зданиях. В частности горожане рассказали, что электричества нет в здании правительства Свердловской области, Ельцин Центре и «Гринвиче».

- Сегодня из-за повреждения кабельной линии 110 кВ произошло частичное нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. В течение 15 минут энергетики «Россети Урал»-«Екатеринбург» осуществили переключение на резервные схемы электроснабжения, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Производится осмотр оборудования.

Сейчас электричество уже подключили. Энергетики выясняют точные причины инцидента. Они не исключают, что проблемы с электричеством могли возникнуть из-за внешнего воздействия.