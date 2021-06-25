Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 14:46

В центре Екатеринбурга пропало электричество

Свет отключился, в том числе, в торговых центрах и административных зданиях
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Энергетики выясняют точные причины инцидента

Энергетики выясняют точные причины инцидента

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Челюскинцев-Малышева-Карла Либкнехта- Репина пропало электричество. Свет отключился, в том числе, в торговых центрах и административных зданиях. В частности горожане рассказали, что электричества нет в здании правительства Свердловской области, Ельцин Центре и «Гринвиче».

- Сегодня из-за повреждения кабельной линии 110 кВ произошло частичное нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. В течение 15 минут энергетики «Россети Урал»-«Екатеринбург» осуществили переключение на резервные схемы электроснабжения, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Производится осмотр оборудования.

Сейчас электричество уже подключили. Энергетики выясняют точные причины инцидента. Они не исключают, что проблемы с электричеством могли возникнуть из-за внешнего воздействия.