В Екатеринбурге спустя неделю нашли пропавшего подростка

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из дома неделю назад. Мальчик ночевал у друзей, а днем гулял. Подростка искали сотрудники уголовного розыска и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- Оперативники во взаимодействии с волонтерами вычислили его местонахождение. Крутого «гуляку» извлекли из под кровати в квартире его друга, где он с перепугу спрятался от полицейских, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что школьник знал, что его ищут и специально не возвращался домой, надеясь хайпануть, когда его «объявят в федеральный розыск и покажут по Первому каналу». О мыслях прославиться на всю страну он рассказал своим знакомым, записывая голосовые сообщения.

После профилактической беседы школьника передали родителям.