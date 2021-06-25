Решил хайпануть: подростка, сбежавшего от родителей, нашли под кроватью у друга

Попав в отделение полиции, парень растерял всю уверенность в себе и стал скромничать Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские нашли 13-летнего парня, сбежавшего из дома неделю назад. Подростка искали сотрудники уголовного розыска и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Школьник об этом знал, так как видел ориентировки в социальных сетях и СМИ, но домой возвращаться не собирался, надеясь, что называется хайпануть, когда его «объявят в федеральный розыск и покажут по Первому каналу». О мыслях прославиться на всю страну он рассказал своим знакомым, записывая голосовые сообщения.

- Разыскиваемый периодически выходил на связь через мессенджер в социальных сетях, обещая вернуться домой, но возвращение каждый раз откладывалось. При этом молодой человек настолько увлекся, что в одном из голосовых сообщений начал привирать, что якобы уехал в Челябинск и ведет там разгульную жизнь. Он также порекомендовал всем друзьям последовать его примеру, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось парень был не так далеко, как рассказывал - он скрывался от родителей и всех, кто его разыскивал в квартире у друга в Екатеринбурге. Когда туда нагрянули полицейские, он от страха залез под кровать. Силовики вызволили его оттуда и отвезли в отделение. Там он растерял всю уверенность в себе и начал скромничать.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Когда ему напомнили о его желании прославиться на всю страну и предложили рассказать о своих похождениях под видеозапись, он признался, что передумал, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Однако чем он занимался целую неделю, школьник все же решился рассказать сотруднику ПДН в разговоре один на один. Выяснилось, что подросток, заверив родителей своих товарищей, что его мама уехала и дома никого нет, ночевал у друзей, а днем весело проводил время на улице и заглядывал поиграть в компьютерные клубы. После профилактической беседы школьника передали родителям.